В ходе спецоперации в Дагестане ликвидирован главарь бандгруппы

Сотрудники силовых ведомств в ходе двух спецопераций в Дагестане ликвидировали шестерых боевиков. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Силами спецназа трое боевиков нейтрализованы в Избербаше и еще трое — в Махачкале. По данным республиканского оперативного штаба НАК, бандиты предварительно опознаны», — говорится в сообщении, которое приводит агентство «РИА Новости».

В материале ведомства отмечается, что среди ликвидированных боевиков находился главарь местной бандгруппы Магомед Халимбеков.

Уничтоженные боевики были причастны к ряду дерзких преступлений. В частности, они участвовали в нападении на сотрудников ДПС в августе 2016 года и попытке подрыва СВУ в районе железнодорожного переезда в Избербаше, а также расстреле жителей в селении Сергокала 10 июля 2016 года.

Ранее в среду «Известия» сообщали о введении режима контртеррористической операции (КТО) в городе Избербаш и Кировском районе Махачкалы.