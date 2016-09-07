В России среднесуточный объем добываемой нефти достиг 11 млн баррелей. До такого уровня объемы добычи поднялись впервые с 1991 года.

В августе 2016 года объем добычи снижался до 10,71 млн баррелей, что на 1,6% меньше июльского, сообщает «Русская планета».



В среду стоимость нефти Brent составляет $47,63 за баррель.

Однако Министерство финансов России не исключает, что при сохранении текущих экономических факторов цена на нефть может упасть до $30 за баррель.



По словам замминистра финансов Максима Орешкина, эта ситуация учтена в стрессовом сценарии министерства. «Есть стрессовый сценарий, при котором нефть будет в районе 30 длительное время», — заявил он.



Напомним, во вторник акции «Газпрома» стали лидером роста среди других «голубых фишек». Капитализация компании выросла на 100 млрд рублей, причиной положительной динамики стало заявление президента России Владимира Путина о том, что бумаги компании недооценены.



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Путин поднял капитализацию «Газпрома» на 100 млрд рублей

