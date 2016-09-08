В России повторится бум продаж автомобилей в кредит

Бум продаж кредитных авто, который произошел три года назад, вновь повторится. В конце 2016 года 50% машин будет продано в кредит, 50% — за наличные. Об этом говорится в исследовании компании «Секвойя кредит консолидейшн» (есть у «Известий»). Рынок розничного кредитования оживляется, и этот тренд не обошел стороной автокредиты. Кроме того, в условиях снижения ставок по вкладам многие граждане стали рассматривать машины как предмет инвестиций. В то же время увеличивается число россиян, которые не могут позволить себе крупную покупку без обращения в банк.

Автолюбители традиционно предпочитали покупать машины за наличные. Тем не менее три года назад уже случился бум продаж кредитных авто. В 2011 году доля машин, приобретенных с использованием заемных средств, составляла 40%, в 2012 году — 45%. В 2013 году этот показатель достиг пика: с использованием средств банка было продано 50% автомобилей.



Сейчас в «Секвойе» опять отмечают последовательный рост доли авто, купленных с использованием заемных средств. По данным компании, в 2014 году она составляла 37%, в 2015-м — 40%. На 1 сентября 2016 года показатель достиг 45%. В конце года, по оценке экспертов, доля кредитных машин сравняется с долей авто, приобретенных за наличные: 50 на 50%.

— По итогам восьми месяцев 2016 года россияне потратили на покупку новых автомобилей более 1,1 трлн рублей, доля кредитных машин показывает стабильный рост, — отмечает президент «Секвойи» Елена Докучаева. — Увеличение этого показателя свидетельствует о некотором восстановлении рынка кредитования. По состоянию на 1 сентября банки выдали около 150–160 тыс. автокредитов.

Другие факторы увеличения доли кредитных авто — появление на российском рынке ряда новых моделей, рассчитанных на средний класс (Lada Vesta, Lada XRAY, Renaut Captur, Hyandai Creta), а также необходимость поменять старое транспортное средство в силу его износа во время длительной эксплуатации.

— Таким образом, данный рост доли кредитных автомобилей можно объяснить некоторым «приспосабливанием» россиян к новым экономическим условиям, — делает вывод Елена Докучаева.



Помимо этого, в «Секвойе» отмечают, что только в летний период цена на ряд марок выросла в среднем на 2–12%. А доходы населения несущественно, но снизились. По данным Росстата, с начала года они упали на 4,4%. Соответственно, увеличилось число россиян, которые не могут позволить себе крупную покупку без обращения в банк за заемными средствами.



По мнению директора департамента разработки розничных продуктов Бинбанка Антона Маслия, еще одна причина увеличения популярности автокредитов — снижающаяся доходность по банковским вкладам.



— С учетом снижающейся доходности банковских депозитов некоторые граждане предпочитают вкладывать рублевые средства в товары длительного пользования, в частности в автомобили, — поясняет свою точку зрения эксперт.

Напомним, в третьей декаде августа ставка по депозитам в 10 банках, привлекающих наибольший объем средств населения, снизилась на 0,02 процентного пункта, до 8,72% годовых (http://izvestia.ru/news/630835). При формировании условий по вкладам российские кредитные организации ориентируются на этот уровень, а значит, стоит ожидать снижения ставок по вкладам в остальных банках.

— При недостатке собственных средств и боязни потерять залоговый автомобиль в случае неоплаты кредита многие берут нецелевой потребительский кредит, — говорит Антон Маслий. — Ставка по нему выше, чем по автокредиту, но автомобиль, как правило, в залог по потребительскому кредиту не берется.

Сейчас в России ставки по автокредитам находятся на уровне 7–26% годовых, по нецелевым потребзаймам — 11–63% годовых (в зависимости от условий банков).

— Люди же со стабильным доходом, но нуждающиеся в заемных средствах для покупки автомобиля, могут взять автокредит: и ставка по нему будет пониже, и каско, на наличии которого часто настаивает выдающий автокредит банк, может пригодиться владельцу машины в крупном городе, — добавляет представитель Бинбанка.

Не соглашается с ним предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев.



— Покупатель авто прежде всего думает не о возможности изъятия своей собственности. Он оценивает выгодность покупки и необходимость в машине, поэтому в каждом конкретном случае ситуация индивидуальна, — считает он.



По словам эксперта, когда речь идет о покупке нового автомобиля, часто можно найти автокредит с очень выгодной ставкой: кроме госпрограммы, у самих автомобильных концернов есть собственные банки, предлагающие различные льготные программы кредитования — BMW Finance, Ford Finance и т.д.

Получается, что покупать подержанную машину в кредит значительно менее выгодно. В этом случае большинство потребителей предпочитают накопить сумму наличными.

По мнению зампреда Локо-банка Андрея Люшина, повторение автокредитного бума трехгодичной давности говорит об адаптации к ситуации не только потребителей, но также дилеров и банков.

— Кроме того, большую роль сыграло льготное кредитование по достаточно широкому спектру наиболее популярных брендов и моделей, — добавляет Андрей Люшин. — Только на три бренда из льготного списка приходится более 30% всего авторынка РФ.



Эксперт считает, что далеко не каждый заемщик может получить крупный потребкредит (например, на 1 млн рублей). Поэтому многие ищут более бюджетные варианты, обращаются в банк именно за автокредитом: под залог банки дают деньги охотнее.

По прогнозам зампреда Локо-банка, с учетом динамики доли продаж кредитных авто и финансового поведения автовладельцев доля кредитных автомобилей будет расти, но уже не так активно.

— Рост прекратится в диапазоне 55–60% максимум, — предполагает эксперт.

​​​​​​​

