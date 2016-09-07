Песков: тема восстановления авиасообщения с Египтом прорабатывается

Пресс-секретарь президента России отметил, что в ближайшее время в Египет направится экспертная делегация
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду сообщил журналистам, что для обсуждения темы возобновления чартерных рейсов в Египет в ближайшее время вылетит экспертная российская делегация.
«В ближайшие дни Египет посетит российская высокопоставленная экспертная делегация, которая продолжит обсуждение этой темы с египетскими коллегами», — сказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Кремля уточнил, что контакты на экспертном уровне продолжатся, об этом ранее условились президенты России и Египта.
«Главы государств условились, что продолжатся контакты на экспертном уровне. Это один из важных вопросов, который находится на повестке дня двусторонних российско-египетских отношений, эта тема фигурировала также в ходе встречи Путина с президентом [Египта Абдул-Фаттахом] Ас-Сиси, которая состоялась буквально позавчера в Гуанчжоу», — добавил Дмитрий Песков.
Читайте также:
Российские специалисты проверят безопасность аэропортов Египта
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.