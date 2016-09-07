Песков: тема восстановления авиасообщения с Египтом прорабатывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду сообщил журналистам, что для обсуждения темы возобновления чартерных рейсов в Египет в ближайшее время вылетит экспертная российская делегация.

«В ближайшие дни Египет посетит российская высокопоставленная экспертная делегация, которая продолжит обсуждение этой темы с египетскими коллегами», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля уточнил, что контакты на экспертном уровне продолжатся, об этом ранее условились президенты России и Египта.

«Главы государств условились, что продолжатся контакты на экспертном уровне. Это один из важных вопросов, который находится на повестке дня двусторонних российско-египетских отношений, эта тема фигурировала также в ходе встречи Путина с президентом [Египта Абдул-Фаттахом] Ас-Сиси, которая состоялась буквально позавчера в Гуанчжоу», — добавил Дмитрий Песков.

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