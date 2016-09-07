Кремль напомнил США о взаимности после расширения санкций

По словам пресс-секретаря президента России, между встречей Путина и Обамы в Ханчжоу и расширением санкций, наблюдается диссонанс.
Россия ответит взаимностью на расширение американцами санкций в отношение российских компаний, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков также отметил, что санкции, введенные американцами, в очередной раз не способствуют развитию отношений России и США
Так Песков прокомментировал список российских компаний, попадающих под санкции США, опубликованный накануне. «Новый перечень будет проанализирован», – сообщил Дмитрий Песков.
«Это (расширение санкций - ред.) в очередной раз никоим образом не способствует развитию наших отношений. Можно выразить сожаление, что встреча двух президентов, которая состоялась на полях саммита G20, была обрамлена такими дополнительными шагами по расширению санкций», – добавил пресс-секретарь главы государства.
Российские компании 1 сентября попали в санкционные списки Минфина США, а 6 сентября о своем списке сообщило американское Министерство торговли.
Читайте также: США включили в санкционный список 11 компаний из РФ
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.