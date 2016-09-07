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Кремль напомнил США о взаимности после расширения санкций

По словам пресс-секретаря президента России, между встречей Путина и Обамы в Ханчжоу и расширением санкций, наблюдается диссонанс.

Россия ответит взаимностью на расширение американцами санкций в отношение российских компаний, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков также отметил, что санкции, введенные американцами, в очередной раз не способствуют развитию отношений России и США

Так Песков прокомментировал список российских компаний, попадающих под санкции США, опубликованный накануне. «Новый перечень будет проанализирован», – сообщил Дмитрий Песков.

«Это (расширение санкций - ред.) в очередной раз никоим образом не способствует развитию наших отношений. Можно выразить сожаление, что встреча двух президентов, которая состоялась на полях саммита G20, была обрамлена такими дополнительными шагами по расширению санкций», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Российские компании 1 сентября попали в санкционные списки Минфина США, а 6 сентября о своем списке сообщило американское Министерство торговли.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Кремль напомнил США о взаимности после расширения санкций

По словам пресс-секретаря президента России, между встречей Путина и Обамы в Ханчжоу и расширением санкций, наблюдается диссонанс.

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