ЕС продлит еще на полгода санкции против граждан России и Украины

Комитет постпредов стран ЕС одобрил решение продлить еще на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины. Срок прежних ограничений истекает 15 сентября.

«[Комитет постпредов] Coreper подтвердил намерение Совета продлить на шесть месяцев ограничительные меры ЕС в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Они включают заморозку активов и запрет на поездки в ЕС 146 человек и 37 юрлиц», — сообщил «РИА Новости» источник в ЕС.

Он также отметил, что список лиц, попавших под санкции, корректироваться не будет.

После одобрения решения комитетом постпредов оно будет окончательно согласовано Советом ЕС по письменной процедуре, которая должна завершиться 15 сентября.

Письменная процедура предполагает согласование решения странами — членами ЕС без личного обсуждения.

Как писали «Известия» ранее, речь идет о чисто техническом продлении. Предыдущее решение о продлении индивидуальных ограничительных мер до 15 сентября было принято 10 марта 2016 года без обсуждения и путем письменной процедуры.

Всего в санкционном списке ЕС — 146 граждан России и Украины, а также 37 организаций.

