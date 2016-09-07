Студенты и выпускники КемГУ заступились за уволенного декана истфака

Студенты и выпускники Кемеровского государственного университета (КемГУ) поддержали уволенного декана исторического факультета и вступились за честь учебного заведения, запустив акцию под хэштегом #язаистфак.

Молодые люди размещают в социальных сетях фотографии с посвящений в студенты прошлых лет, параллельно рассказывая о том, как прошло мероприятие и выражая сожаление об увольнении руководства факультета.

«Никто в КемГУ не может похвастаться таким братством, это точно. Вижу и знаю, как наши друзья и товарищи ждут начала сентября, чтобы вновь собраться своей большой семьей. Жаль, что из-за такой глупости, пострадали хорошие люди», — приводит слова одного из участников агентство «РИА Новости».

«В этой ситуации с посвящением 2016 в Подъяково и тем что из нее раздули не вижу ничего криминального! И считаю несправедливым такой исход событий! Уход в отставку трех замечательных людей Юматова, Адаменко и Селезенева вообще считаю бредом!», — говорится в еще одном сообщении.

Ранее в среду «Известия» писали об увольнении декана исторического факультета Константина Юматова и двоих его заместителей — Алексея Адаменко и Романа Селезнева. Сотрудники учебного заведения покинули свои должности после того, как в Сети появились фото раздевшихся догола студентов вуза.

По информации местных СМИ, первокурсники КемГУ принимали участие в церемонии посвящения в студенты, которая традиционно проходит в начале сентября. Обряд заключается в выполнении молодыми людьми различных творческих заданий. На этот раз студенты снимали с себя одежду якобы в ходе некоего конкурса — за каждую снятую вещь команде присуждались баллы.