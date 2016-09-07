В Норвегии скончался ранее спасенный российский турист

В Норвегии скончались два россиянина, один турист погиб во время шторма, второй скончался в среду в больнице. Всего во взятой в аренду лодке, вышедшей на рыбалку из рыбацкого поселка Торсвог, находились четверо россиян и один гражданин Литвы.

Рыбачившие туристы попали в сил шторм. Из-за сильных волн судно опрокинулось, двое россиян оказались под днищем. Инцидент произошел на расстоянии одного километра от берега. Спасатели доставили серьезно пострадавшего россиянина в больницу, однако медики оказались бессильны. Причину смерти россиян СМИ Норвегии не называют.

Двое россиян и литовец серьезно не пострадали, полиция опрашивает их как свидетелей несчастного случая.