В Норвегии скончался ранее спасенный российский турист

Двое россиян стали жертвами шторма, произошедшего у норвежского острова Нур-Квалейа
В Норвегии скончались два россиянина, один турист погиб во время шторма, второй скончался в среду в больнице. Всего во взятой в аренду лодке, вышедшей на рыбалку из рыбацкого поселка Торсвог, находились четверо россиян и один гражданин Литвы.
Рыбачившие туристы попали в сил шторм. Из-за сильных волн судно опрокинулось, двое россиян оказались под днищем. Инцидент произошел на расстоянии одного километра от берега. Спасатели доставили серьезно пострадавшего россиянина в больницу, однако медики оказались бессильны. Причину смерти россиян СМИ Норвегии не называют.
Двое россиян и литовец серьезно не пострадали, полиция опрашивает их как свидетелей несчастного случая.
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