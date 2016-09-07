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Студенты и выпускники КемГУ вступились за уволенного декана

Акция, организованная выпускниками и студентами КемГУ в соцсетях, проходит под хэштегом #язаистфак

Выпускники и студенты Кемеровского государственного университета (КемГУ) в социальных сетях решили поддержать своих уволенных преподавателей. Декан истфака Константин Юматов и его заместители Алексей Адаменко и Роман Селезнев были уволены после скандала с публикацией фото студентов-первокурсников, снятых на церемонии посвящения в студенты.

Акция, организованная в соцсетях, проходит под хэштегом #язаистфак. Выпускники и студенты высказывают слова поддержки в адрес уволенного декана исторического факультета, размещают фотографии с посвящений в студенты разных лет. В сообщениях отмечается, что исторический факультет КемГУ всегда был одной большой семьей.

Снимки, вызвавшие скандал, были сделаны 3 сентября на турбазе в деревне Подъяково. В комментариях к одному из фото уточнялось, что одним из конкурсов в церемонии посвящения в студенты стало раздевание и итоги этого конкурса попали на фото.

В КемГУ проводится внутреннее расследование, администрация вуза уже заявила, что отчислений из-за публикации скандального фото ждать не стоит.

Читайте далее: Следственный комитет начал проверку посвящения студентов КемГУ

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Студенты и выпускники КемГУ вступились за уволенного декана

Акция, организованная выпускниками и студентами КемГУ в соцсетях, проходит под хэштегом #язаистфак

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