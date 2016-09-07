Обвинения в поджоге дома могут быть сняты с «Паука»

Администрация группы «Коррозия металла» утверждает, что обвиняемый в поджоге частного дома в Черногории Сергей «Паук» Троицкий в момент возгорания был в поезде.

Пожар случился в курортном черногорском городке Сутоморе 3 сентября. Причиной возгорания, по предварительным данным следствия, стал поджог. Полиция страны сняла с поезда на Белград Сергея Троицкого как главного подозреваемого в случившемся.



«Известия» уже писали об инциденте и о том суровом наказании, которое ждет «Паука» в случае, если его вина будет доказана: по данной статье законодательством Черногории предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Сегодня администрация группы выступила с заявлением о невиновности своего лидера. «Сергей был в гостях у своего друга, вполне возможно, что пожар произошел не по его вине. В то время, когда, по версии местных СМИ, произошло возгорание, Сергей был уже в поезде, ехал в Белград на самолет», — приводит их слова «РИА Новости». С Троицким в настоящий момент нет связи, пишет издание. Музыкант действительно находится под арестом, ему назначен адвокат. Суд может состояться 3 октября.