Уголовный кодекс хотят дополнить статьей о допинге

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подготовил законопроект, ужесточающий уголовную и административную ответственность за применение допинга. Он предлагает ввести новую статью в Уголовный кодекс, которая предусматривает наказание за фальсификацию процедур допинг-контроля вплоть до лишения свободы на несколько лет. Для спортсменов, тренеров и специалистов по спортивной медицине сенатор предлагает ввести штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей за применение допинга. Сейчас проект закона направлен на экспертизу в правительство РФ и будет рассмотрен на первом заседании осенней сессии Совфеда.

После отстранения российской команды паралимпийцев и недопуска части сборной России на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в верхней палате парламента подготовили целый пакет антидопинговых поправок.

— Мы предлагаем ввести в УК дополнительную статью, которая будет регулировать вопросы, связанные с наказаниями за фальсификацию спортсменом, тренером либо специалистом соответствующих процедур допинг-контроля, — рассказал Валерий Рязанский «Известиям».

Что касается мер административной ответственности, то за применение допинга частных лиц предлагается штрафовать на сумму до 500 тыс. рублей, а если преступление было совершено группой лиц, то сумма взыскания увеличится до 1 млн рублей.

— На наш взгляд, также требуются дополнения в Трудовой кодекс, которые предусматривают ответственность тренера и спортсмена. Нам необходимо исключить ситуацию, когда отношения между профессионалами строятся на достижении победы любой ценой, даже ценой потери здоровья спортсмена, — пояснил «Известиям» Валерий Рязанский. — Мы должны оградить спортсменов и сотрудников спортивных организаций от такого рода соблазнов и правонарушений.

Самым главным, по мнению сенатора, должна стать четкая формулировка в контрактах, касающаяся ответственности тренеров или специалистов по подготовке спортсменов. Они будут понимать, что в случае использования запрещенных препаратов конкретному специалисту будет грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на несколько лет.

Специалист по спортивной медицине Петр Лидов считает, что уголовная ответственность, которую предлагают парламентарии, будет носить отрезвляющий характер.

— Врачи команд с серьезной оглядкой начнут назначать фармакологические программы и системы питания, — пояснил эксперт. — А тренеры в максимальной степени попытаются избежать подобных рекомендаций. Достаточно прогрессивное начало. Ну и большинство спортсменов начнут отказываться от использования допинга, так как это повредит их карьере и достижению целей, которые они перед собой ставят.

Специалист по борьбе с допингом профессор Николай Дурманов отметил, что одним законом весь спектр накопившихся проблем не решить, по его мнению, в этом вопросе необходим комплексный подход с созданием национальной стратегии по борьбе с допингом — эти меры уже обсуждали в Общественной палате в конце лета.

— Одним из шагов по подготовке стратегии может стать создание комиссий, сотрудничающих с научным сообществом, изучающим допинг-проблематику и современные вызовы фармбизнеса не по последствиям, а изнутри. Необходимо подготовить профессиональные кадры, которые ведут научную деятельность и понимают будущие вызовы, сейчас, например, уже есть генетический допинг. Также важны программы для просвещения населения в антидопинговой сфере. Ведь проблемы допинга затрагивают и молодежный спорт. Сам допинг создает определенные риски, связанные с наркопотреблением. Помимо этого, есть еще очень много пунктов, которые могут войти в стратегию борьбы с субстанциями, запрещенными ВОЗ, — сказал «Известиям» Николай Дурманов.

Он добавил, что в четверг состоится первое заседание независимой комиссии Олимпийского комитета России по антидопинговому разбирательству, создание которой в июле инициировал президент России Владимир Путин.



— И я надеюсь, что она задаст тон теме борьбы с допингом в нашей стране, — заключил Николай Дурманов.