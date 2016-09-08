Единый портал персональных данных позволит избавиться от SMS-спама

Единый портал персональных данных должен будет помочь пользователям избавиться от SMS-спама. Концепция создания портала будет обсуждаться на следующей неделе в администрации президента в подгруппе «Интернет+Суверенитет» (создана при помощнике президента Игоре Щеголеве), которую возглавляет президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Согласно проекту дорожной карты «Импортозамещение в области информационных технологий», этот портал должен будет начать работать до конца 2017 года.

— Ресурс позволит гражданам следить за согласиями, которые они дали на обработку персональных данных, и отзывать эти согласия, — рассказал Илья Массух. — Типичная история, когда пользователю приходит SMS от банка о том, что можно заказать новую кредитную карточку. И хотя услугами этого банка гражданин уже давно не пользуется, но банк данные продолжает использовать. Теперь гражданин сможет зайти на портал и посмотреть, давал ли согласие банку на обработку персональных данных и отправку сообщений или нет. И если давал, то можно будет отозвать это разрешение, нажав на кнопочку. Если же не давал, то жалобу можно будет отправить в Роскомнадзор или в ФАС в зависимости от нарушения.

По словам Ильи Массуха, такие случаи происходят в разных сферах, но не многие пользователи знают, что делать, чтобы перестать получать сообщения от банков, операторов связи, страховых компаний и так далее.

Жалобу на SMS-спам можно уже сейчас в электронной форме подать на сайте ФАС. Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе телефонной, при отсутствии предварительного согласия абонента на получение рекламных сообщений не допускается. Ответственность за данное нарушение несет распространитель рекламы. При этом на сайте ФАС, перед тем как подавать жалобу, гражданину предлагают внимательно прочитать договор с оператором рассылки. Если в подписанном договоре не было пункта о согласии на отправку рекламных сообщений, то можно писать жалобу в ФАС. Если же такой пункт в договоре есть, то можно написать заявление в компанию об отзыве своего согласия на получение рекламы по сетям электросвязи, в том числе электронной.

По словам Ильи Массуха, единый портал персональных данных должен будет помочь ускорить отзыв данных разрешений как на отправку SMS-рассылки, так и на обработку персональных данных.

Проблема SMS-спама весьма актуальна для россиян, несмотря на все законы против спама, которые были приняты за последние несколько лет. По данным ФАС, в 2015 году было выявлено порядка 2,5 тыс. нарушений правил распространения рекламы по сетям электросвязи. В течение 2015 года один только «МегаФон» заблокировал 931,8 млн спам-сообщений, обработал 98,2 тыс. жалоб на короткие номера и 29,2 тыс. обращений от абонентов на обычные номера.

Сегодня за SMS-спам привлекают к ответственности согласно ст. 14.3 КоАП РФ. За нарушение законодательства полагается административный штраф. Для граждан — в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. рублей; для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. В компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили, что их клиентам во втором квартале 2016 года приходило в среднем по 0,003 SMS-спама на каждого.

Глава регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ — защищает интересы интернет-пользователей, предправления Леонид Левин) Сергей Гребенников уверен, что идея блокировать SMS-спам хорошая, но утопичная.

— Идея по созданию подобного портала звучит интересно, — считает Сергей Гребенников. — Но собрать в единую систему всех обработчиков персональных данных — нереально, так как их очень много. А если и получится, то и тут могут быть проблемы. Пользователи начнут отписываться от сообщений о списании денежных средств банком, например, и в результате могут появиться иски, потому что человек вовремя не оплатил что-то, а уведомления не получал и, следовательно, не знал о задолженности.