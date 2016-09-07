Двое фигурантов по делу о взятках в Коми арестованы

Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер пробудут под арестом до 5 и 6 ноября соответственно
Управляющий директор компании «Ренова» Евгений Ольховик, который стал фигурантом дела о взятке в размере более 800 млн рублей экс-руководству Коми, по решению суда заключен под стражу до 5 ноября. Руководитель компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер арестован до 6 ноября.
Городской суд Сыктывкара принял решение об аресте управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика на два месяца — до 5 ноября, сообщает «РИА Новости».
Заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пропустили в зал суда через час после начала заседания для проведения протокольной съемки.
Защита в ходе заседания суда предлагала избрать для Ольховика в качестве меры пресечения домашний арест и залог в 280 млн руб. Но суд отклонил это ходатайство.
Помимо прочего, судья заявил, что представители компании «Т Плюс» оказывали противодействие следствию, не предоставив доступа к серверу. Именно поэтому суд принял решение об аресте Ольховика сроком на два месяца в СИЗО №1 города Сыктывкара.
Адвокаты Бориса Вайнзихера собираются обжаловать его арест.
Ранее «Известия» писали, что бывший генеральный директор «ВымпелКома» России Михаил Слободин, который является фигурантом по делу о взятке в размере более 800 млн рублей экс-руководству Коми, объявлен в федеральный розыск.
История вопроса
По информации следователей, с 2007 по 2014 год фигуранты дела и другие неустановленные лица передавали высшим должностным лицам Республики Коми деньги за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию и за создание комфортных условий для ведения бизнеса в регионе. Уточняется, что фигуранты действовали в интересах ЗАО «Комплексные энергетические компании» (КЭС). Должностные лица в настоящий момент проходят по другому уголовному делу, связанному с экс-главой республики Вячеславом Гайзером.
В минувший понедельник в рамках дела были задержаны глава энергохолдинга «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик. В СКР также обозначили еще одного фигуранта, Михаила Слободина, который в прошлом руководил ЗАО «КЭС».
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