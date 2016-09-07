Слободин объявлен в федеральный розыск

Бывший генеральный директор «ВымпелКома» России Михаил Слободин, который является фигурантом по делу о взятке в размере более 800 млн рублей экс-руководству Коми, объявлен в федеральный розыск.

О том, что Михаил Слободин теперь находится в федеральном розыске, сообщила судья в ходе заседания по ходатайству о заключении под стражу совладельца «Реновы», пишет ТАСС.

Газета «Ведомости» в среду опубликовала письмо Слободина сотрудникам «ВымпелКома», где объяснил, почему покидает компанию. В нем он отметил, что до сих пор никаких внятных обвинений ему не предъявлено.

«Сейчас сложно что-то комментировать и давать оценки, поскольку никаких реальных претензий и фактов еще не предъявлено», — написал экс-глава «ВымпелКома».

Ранее «Известия» писали, что Слободин собирается к концу текущей недели вернуться в Россию из плановой командировки во Франции и дать показания следователям СКР по делу о взятках в Республике Коми.

История вопроса

5 сентября Слободин подал в отставку с поста генерального директора компании из-за нежелания компрометировать «ВымпелКом». В самой компании заявили, что «отставка последовала за новостью о том, что Слободин стал фигурантом дела о даче взяток бывшим руководителям Республики Коми». Также сообщалось, что новым генеральным директором стал Шелль Мортен Йонсен, руководивший направлением работы по основным рынкам в России.

По информации следователей, с 2007 по 2014 год фигуранты дела и другие неустановленные лица передавали высшим должностным лицам Республики Коми деньги за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию и за создание комфортных условий для ведения бизнеса в регионе. Уточняется, что фигуранты действовали в интересах ЗАО «Комплексные энергетические компании» (КЭС). Должностные лица в настоящий момент проходят по другому уголовному делу, связанному с экс-главой республики Вячеславом Гайзером.

В минувший понедельник в рамках дела были задержаны глава энергохолдинга «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик. В СКР также обозначили еще одного фигуранта, Михаила Слободина, который в прошлом руководил ЗАО «КЭС».