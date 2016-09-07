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Медведев и Обама пообщались неформально

Встреча произошла на приеме на Восточноазиатском саммите в Лаосе

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Александр Астафьев

Глава российского правительства Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама пообщались в неформальной обстановке во время приема, организованного для лидеров Восточноазиатского саммита.

Медведев неформально пообщался с Обамой на торжественном приеме.

«Общение было во время приема», — сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова.

Ранее сообщалось, что, по информации источников «Известий», на саммите Дмитрий Медведев может в кулуарах встретиться с президентом США Бараком Обамой, однако в официальном графике российского премьера встреча не значилась. Также в рамках саммита российской стороной может быть внесено предложение о создании института секторальных помощников старших должностных лиц по приоритетным направлениям деятельности. Возможно, лидеры делегаций обсудят тему борьбы с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Медведев и Обама пообщались неформально

Медведев и Обама пообщались неформальноВстреча произошла на приеме на Восточноазиатском саммите в Лаосе

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