Новые iPhone 7 и iPhone 7 Plus можно ждать в России в конце сентября

Смартфоны представлены в пяти цветах и с множеством обновленных функций
Американская компания Apple начнет официальные поставки седьмой линейки смартфонов iPhone в Россию уже в конце сентября.
Алюминиевые смартфоны в цветах черный, «черный как уголь», серебристый, золотой и розовое золото. Стоимость представленных iPhone 7 начинается от $649, в зависимости от объема памяти (32, 128 и 256GB).
Заказы на смартфоны начнут принимать с 9 сентября, а доставка начнется с 16 сентября. Первыми iPhone смогут получить жители 28 стран: США, ряд европейских государств, а также Китай, Сингапур, ОАЭ. 23 сентября к этому списку будут добавлены еще 30 стран — государства Восточной Европы, в том числе и Россия.
Ранее «Известия» писали, что глава Apple Тим Кук рассказал в ходе презентации десять новых «фишек» седьмой версии iPhone. Безусловно, самыми важными из них стали новые цветовые решения смартфонов — iPhone 7 есть теперь и в черном глянцевом цвете, отделанный стеклом, — и водонепроницаемость. Помимо этого, у iPhone 7 новая камера (у iPhone 7 Plus и вовсе две), а кнопка Home распознает силу нажатия на нее.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.