Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Гаджеты & Телеком   |     |   написать авторам

Новые iPhone 7 и iPhone 7 Plus можно ждать в России в конце сентября

Смартфоны представлены в пяти цветах и с множеством обновленных функций

Американская компания Apple начнет официальные поставки седьмой линейки смартфонов iPhone в Россию уже в конце сентября.

Алюминиевые смартфоны в цветах черный, «черный как уголь», серебристый, золотой и розовое золото. Стоимость представленных iPhone 7 начинается от $649, в зависимости от объема памяти (32, 128 и 256GB).

Заказы на смартфоны начнут принимать с 9 сентября, а доставка начнется с 16 сентября. Первыми iPhone смогут получить жители 28 стран: США, ряд европейских государств, а также Китай, Сингапур, ОАЭ. 23 сентября к этому списку будут добавлены еще 30 стран — государства Восточной Европы, в том числе и Россия.

Ранее «Известия» писали, что глава Apple Тим Кук рассказал в ходе презентации десять новых «фишек» седьмой версии iPhone. Безусловно, самыми важными из них стали новые цветовые решения смартфонов — iPhone 7 есть теперь и в черном глянцевом цвете, отделанный стеклом, — и водонепроницаемость. Помимо этого, у iPhone 7 новая камера (у iPhone 7 Plus и вовсе две), а кнопка Home распознает силу нажатия на нее.

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Новые iPhone 7 и iPhone 7 Plus можно ждать в России в конце сентября

Смартфоны представлены в пяти цветах и с множеством обновленных функций

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Курсы валют

USD ЦБ РФ 64.8306 0.0662 07/09
EUR ЦБ РФ 72.3639 -0.0103 07/09
GBP ЦБ РФ 86.4646 0.1596 07/09

Мнение

Максим Кононенко

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке