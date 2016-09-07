Новые iPhone 7 и iPhone 7 Plus можно ждать в России в конце сентября

Американская компания Apple начнет официальные поставки седьмой линейки смартфонов iPhone в Россию уже в конце сентября.

Алюминиевые смартфоны в цветах черный, «черный как уголь», серебристый, золотой и розовое золото. Стоимость представленных iPhone 7 начинается от $649, в зависимости от объема памяти (32, 128 и 256GB).

Заказы на смартфоны начнут принимать с 9 сентября, а доставка начнется с 16 сентября. Первыми iPhone смогут получить жители 28 стран: США, ряд европейских государств, а также Китай, Сингапур, ОАЭ. 23 сентября к этому списку будут добавлены еще 30 стран — государства Восточной Европы, в том числе и Россия.

Ранее «Известия» писали, что глава Apple Тим Кук рассказал в ходе презентации десять новых «фишек» седьмой версии iPhone. Безусловно, самыми важными из них стали новые цветовые решения смартфонов — iPhone 7 есть теперь и в черном глянцевом цвете, отделанный стеклом, — и водонепроницаемость. Помимо этого, у iPhone 7 новая камера (у iPhone 7 Plus и вовсе две), а кнопка Home распознает силу нажатия на нее.