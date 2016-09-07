МИД: вопрос об отмене виз для граждан Турции пока не обсуждается

Заместитель главы МИД России Алексей Мешков рассказал в среду, что вопрос об отмене виз для граждан Турции пока не обсуждается. Обстановка в Турции сложная, и многое в решении данного вопроса зависит от готовности турецких спецслужб сотрудничать с российскими партнерами, уточнил Мешков.

«Пока вопрос на эту тему (отмены виз для граждан Турции. — Ред.) не стоит», — сказал Мешков.

«Ситуация в Турции еще достаточно сложная, хотя, как вы знаете, российская сторона возобновила чартерные перевозки в эту страну. Многое, естественно, будет зависеть и от готовности турецких спецслужб к сотрудничеству с их российскими партнерами», — приводит «РИА Новости» слова замглавы МИД России.

В конце ноября 2015 года Россия приостановила безвизовый режим с Турцией после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24.

В июне президент Турции Эрдоган направил российскому лидеру Путину письмо с извинениями, что стало первым шагом к нормализации отношений двух государств.

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