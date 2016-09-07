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Apple на видео показала достоинства нового IPhone 7

На официальном канале корпорации в YouTube появился презентационный ролик гаджета

Корпорация Apple, презентовавшая 7 сентября в Сан-Франциско новые iPhone 7 и iPhone 7 Plus, разместила на своем канале в YouTube видео, посвященное своим смартфонам.

Хотя внешний дизайн устройств схож с предыдущими моделями, на видео заметны изменения. В частности, iPhone 7 и iPhone 7 Plus обладают закругленным корпусом, который стал водонепроницаемым, в отличие от своих предшественников.

Кроме этого, изменена функция кнопки Home, которая расположена внизу гаджета. Она заменена на сенсорную, которая к тому же способна распознавать силу нажатия.

Среди цветовых решений нового iPhone — черный, «черный как уголь», серебристый, золотой и розовое золото.

У iPhone 7 — обновленная камера с оптическим стабилизатором, диафрагмой f 1/1.8, линзами и возможностью делать снимки в формате RAW (что до этого не мог ни один телефон).

iPhone 7 Plus и вовсе обладает двумя основными 12-мегапиксельными камерами. К камерам добавлен оптический зум — теперь можно приближать изображение без потери качества.

Ранее «Известия» писали, что глава Apple Тим Кук рассказал в ходе презентации десять новых «фишек» седьмой версии iPhone. Безусловно, самыми важными из них стали новые цветовые решения смартфонов — iPhone 7 есть теперь и в черном глянцевом цвете, отделанный стеклом, — и водонепроницаемость.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Apple на видео показала достоинства нового IPhone 7

На официальном канале корпорации в YouTube появился презентационный ролик гаджета

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Максим Кононенко

журналист

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