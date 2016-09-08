Россия может стать страной проведения «Евровидения-2017»

Украина может не успеть подготовиться к организации Евровидения в 2017 году. До сих пор неизвестно, какой из украинских городов примет международный конкурс, а также - за счет каких средств будет построена вся необходимая инфраструктура. В случае, если киевские власти не объявят о своем решении в ближайшую неделю, Европейский вещательный союз (ЕВС) - крупнейшее мировое объединение национальных вещательных организаций, организатор международных конкурсов «Евровидение», «Детское Евровидение» и «Танцевальное Евровидение» - может передать право принимать мероприятие другой стране. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ЕВС.

Второе место на «Евровидении»-2016 заняла Австралия, принимавшая участие в конкурсе во второй раз. По договоренностям с ЕВС, ввиду ее географического положения, Австралия номинально становится соорганизатором мероприятия, однако сам конкурс должен пройти в европейском регионе. Согласно правилам, вторым соорганизатором «Евровидения» в 2017 году может стать Россия - как страна, занявшая на конкурсе третье место.

Примечательно, что украинские власти до сих пор не могут согласовать место проведения мероприятия - из-за этого еще не началась и подготовка к конкурсу. Объявление победителя официальный Киев откладывал уже несколько раз. Так, 25 августа пресс-служба правительства просто отменила пресс-конференцию, на которой должен был быть объявлен город, который будет принимать «Евровидение». Ранее конкурсная комиссия также переносила сроки объявления победителя, объясняя это трудностями финансового характера. Истинные причины остаются неизвестными, но многие объясняют это политической борьбой внутри страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россия может принять «Евровидение»-2017 вместо Украины