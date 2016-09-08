Счетная палата не смогла проверить начисление пенсий по новой формуле

Отсутствие методологии по определению индекса роста доходов Пенсионного фонда России (ПФР) и определения стоимости пенсионных баллов, которые стали основой новой пенсионной реформы, стартовавшей в 2015 году, не позволяют определить, насколько правомерно проводится индексация и начисление пенсий. К таким выводам пришла Счетная палата в ходе проверки исполнения бюджета прошлого года.

Из-за этого пенсионная реформа в целом является подвешенной. Однако эксперты считают, что такие действия нелегитимными назвать нельзя. Но и сказать, что механизм начисления пенсий прозрачен и понятен, тоже нельзя.

В 2013 году была принята новая пенсионная (балльная) формула начисления пенсий, которая действует с 2015 года. Однако методология расчета пенсионного балла из-за разногласий между социальным и финансово-экономическим блоком так и не была принята. Поэтому оценить адекватность расчета этих коэффициентов и правомерность начисления пенсий сегодня нельзя. Хотя в теории подсчитать собственно пенсионные баллы довольно просто, это можно сделать и онлайн на сайте ПФР.

Изначально предполагалось, что стоимость балла будет устанавливаться как отношение запланированных доходов ПФР (включая трансферты в бюджет ПФР из федерального бюджета) к сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов всех пенсионеров.

В пресс-службе СП «Известиям» пояснили, что стоимость одного пенсионного балла устанавливается федеральным законом о бюджете ПФР на очередной год и плановый период, исходя из разницы между годовым индексом роста среднемесячной заработной платы в России и коэффициентом произведенной корректировки на индекс роста потребительских цен.

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Пенсионный балл не подлежит проверке