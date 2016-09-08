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Четверг,
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Белорусские спортсмены пронесли флаг России на открытии Паралимпиады

Таким образом Белоруссия выразила солидарность с отстраненными от Игр в Рио-де-Жанейро российскими паралимпийцами

На церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро появился и российский флаг, который в знак солидарности с отстраненными от Игр в Бразилии паралимпийцами РФ пронесли спортсмены из Белоруссии.

Паралимпийская сборная Белоруссии на церемонии открытия Игр в Рио-де-Жанейро, проходящей на стадионе «Маракана», вынесла флаг России во время парада спортсменов, сообщил в Twitter британский журналист Роб Молл.

Ранее глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель заявил, что спортсмены Белоруссии не будут нести российский флаг на параде, его будет держать он сам, сидя в ложе для гостей.

Напомним, 23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу России на решение Международного паралимпийского комитета (IPS) и не допустил российских спортсменов к Паралимпиаде-2016.

Ранее Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить российских спортсменов от Игр в Рио на основании расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, которая выявила, что в период с 2012 по 2015 год якобы были подменены допинг-пробы 35 спортсменов из сборной РФ.

«Известия» уже писали о том, что соревнования для российских паралимпийцев пройдут в Подмосковье 7−8 сентября.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Белорусские спортсмены пронесли флаг России на открытии Паралимпиады

Таким образом Белоруссия выразила солидарность с отстраненными от Игр в Рио-де-Жанейро российскими паралимпийцами

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Сергей Лисин

спортсмен

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