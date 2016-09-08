МПК возмутился флагом России у белорусов на открытии Паралимпиады

Спортсмен паралимпийской сборной Белоруссии, вышедший на церемонию открытия Паралимпиады на «Маракане» с российским флагом в знак поддержки отстраненной сборной России, прошел с ним всего несколько десятков метров, прежде чем флаг был отобран. Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил о расследовании в отношении белорусской делегации.

В МПК заявили, что пытаются установить личность нарушителя, после этого будет принято решение о дисциплинарных мерах, сообщает BBC.

МПК расследует инцидент с флагом России на Паралимпиаде https://t.co/34XDB2rpXL — bbcrussian (@bbcrussian) 8 сентября 2016 г.

Ранее «Известия» писали, что белорусские спортсмены пронесли российский флаг по «Маракане» во время парада атлетов на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель заявил, что спортсмены Белоруссии не будут нести российский флаг на параде, его будет держать он сам, сидя в ложе для гостей. Также сообщалось, что белорусы уведомляли о своем намерении пронести российский флаг, однако им это запретили.

Напомним, 23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу России на решение Международного паралимпийского комитета (IPS) и не допустил российских спортсменов к Паралимпиаде-2016.

Ранее Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить российских спортсменов от Игр в Рио на основании расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, которая выявила, что в период с 2012 по 2015 год якобы были подменены допинг-пробы 35 спортсменов из сборной РФ.