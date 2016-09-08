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Четверг,
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В Москве ясную погоду на День города обеспечит спецавиация

Для разгона облаков в случае непогоды задействуют десять самолетов

В Москве ясную погоду на День города обеспечит спецавиация с помощью порошкового реагента, жидкого азота и гранулированной углекислоты. В случае непогоды в разгоне облаков задействуют 10 самолетов.

В данный момент на аэродроме Чкаловский проводится работа по подготовке техники. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», разгонять облака будут 10 самолетов: один самолет-метеолаборатория Як-42 «Росгидромет» и 9 самолетов Ан-12 и Ан-26 ВВС России. 

Сообщается, что разгон облаков начнется 10 сентября в 4.00 мск. Какой объем реагентов будет использован, специалисты решат утром в День города исходя от фактической погоды. 

«Известия» ранее сообщали, что в Москве разгон облаков в День города обойдется в 86 млн рублей. 

Всего в 2016 году столичные власти выделили на разгон облаков в Москве в 2016 году (1 Мая, 9 Мая, 12 июня и День города) 346 млн рублей.

Праздничный салют в этому году пройдет на 32 площадках. Фейерверки можно будет посмотреть на 12 традиционных точках запуска, а также в 20 городских парках.

«Известия» подготовили для своих читателей карту с указанием мест, где можно будет посмотреть фейерверки.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

В Москве ясную погоду на День города обеспечит спецавиация

Для разгона облаков в случае непогоды задействуют десять самолетов

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