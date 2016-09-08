Лавров и Керри проведут встречу 8–9 сентября

Детали и формат переговоров в настоящий момент прорабатываются
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель Госдепартамента США Джон Керри проведут встречу 8–9 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
«Было условлено о проведении встречи, контактов 8–9 сентября. Сейчас детали и форматы прорабатываются, но мы исходим из того, что такая договоренность достигнута», — сказала она журналистам.
Накануне в ведомстве сообщили, что Лавров и Керри в ходе телефонного разговора договорились продолжить обсуждение совместных усилий для скорейшего урегулирования конфликта в Сирии при личной встрече в Женеве. Однако официальный представитель Белого дома Марк Тонер позже заявил, что у США нет поездок, которые они могли бы анонсировать.
Ранее сообщалось, что на встрече в минувший понедельник на саммите «группы двадцати» в китайском Ханчжоу стороны не смогли выработать единый подход по урегулированию сирийского кризиса. Лавров и Керри встречались и в воскресенье, но также не смогли достичь соглашения о российско-американском взаимодействии в борьбе с боевиками в Сирии.
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