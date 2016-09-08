Михаил Державин экстренно госпитализирован в Москве

Артисту проводится полное обследование
Известного российского актера Михаила Державина врачи скорой помощи госпитализировали в одну из больниц Москвы.
Артист, которому исполнилось в июне 80 лет, поступил в клинику с жалобами на острую боль.
Медики провели диагностику организма больного, пишут Дни.Ру.
По предварительной информации, у актера обнаружили несколько серьезных заболеваний и пока оставили в клинике для проведения полного обследования, сообщает iReactor.
Супруга Михаила Державина Роксана Бабаян подтвердила госпитализацию.
Михаил Михайлович Державин — советский и российский актер театра и кино, актер Московского академического театра сатиры. С 1989 года — народный артист РСФСР.
Читайте далее:
Тимур Бекмамбетов: «Весь Голливуд — это потомки выходцев из России»
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.