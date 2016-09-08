Михаил Державин экстренно госпитализирован в Москве

Известного российского актера Михаила Державина врачи скорой помощи госпитализировали в одну из больниц Москвы.



Артист, которому исполнилось в июне 80 лет, поступил в клинику с жалобами на острую боль.



Медики провели диагностику организма больного, пишут Дни.Ру.



По предварительной информации, у актера обнаружили несколько серьезных заболеваний и пока оставили в клинике для проведения полного обследования, сообщает iReactor.



Супруга Михаила Державина Роксана Бабаян подтвердила госпитализацию.



Михаил Михайлович Державин — советский и российский актер театра и кино, актер Московского академического театра сатиры. С 1989 года — народный артист РСФСР.

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