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Михаил Державин экстренно госпитализирован в Москве

Артисту проводится полное обследование

Известного российского актера Михаила Державина врачи скорой помощи госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Артист, которому исполнилось в июне 80 лет, поступил в клинику с жалобами на острую боль.

Медики провели диагностику организма больного, пишут Дни.Ру.

По предварительной информации, у актера обнаружили несколько серьезных заболеваний и пока оставили в клинике для проведения полного обследования, сообщает iReactor.

Супруга Михаила Державина Роксана Бабаян подтвердила госпитализацию.

Михаил Михайлович Державин — советский и российский актер театра и кино, актер Московского академического театра сатиры. С 1989 года — народный артист РСФСР. 

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Михаил Державин экстренно госпитализирован в Москве

Артисту проводится полное обследование

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