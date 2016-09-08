ПФР: соцвыплаты к пенсиям выполняются своевременно и в полном объеме

Пенсионный фонд России (ПФР) в полном объеме и своевременно осуществляет социальные выплаты к пенсиям малоимущим пожилым россиянам. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.



Там подчеркнули, что риска нехватки денежных средств нет и все выплаты до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера производятся в установленном порядке.



В сообщении отмечается, что федеральную социальную доплату получают почти 3,9 млн неработающих пенсионеров 71 субъекта РФ, средний размер доплаты составляет 1958 рублей.



«Численность получателей по сравнению с декабрем 2015 года увеличилась более чем на 1,5 млн человек», — информировали в пресс-службе.



Таким образом, получателей доплаты стало на 38,4% больше, а ее средний размер также вырос в 1,6 раза из-за ряда объективных причин: роста прожиточного минимума пенсионера в России и регионах. Кроме того, количество субъектов, где прожиточный минимум стал ниже федерального, стало на четыре больше.



«Добавились Приморский край, Еврейская АО, Амурская и Новосибирская области. Эти субъекты РФ в 2016 году перешли с региональной социальной доплаты к пенсиям (РСД) на федеральную, то есть плательщиком соцдоплаты стал ПФР, а не субъект РФ», — говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные оперативного отчета Счетной палаты сообщили, что Пенсионный фонд за полгода истратил все заложенные в его бюджет на этот год средства на доплаты малоимущим пенсионерам.



Социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам введены в России с 1 января 2010 года в целях доведения уровня материального обеспечения неработающего пенсионера до прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания или фактического пребывания.



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