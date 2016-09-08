Ловившего покемонов в храме блогера отпустили из СИЗО

Свердловский областной суд изменил меру пресечения блогеру Руслану Соколовскому, который был арестован за то, что играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.



«Суд принял решение отпустить Соколовского из СИЗО и поместить его под домашний арест», — цитирует сообщение суда агентство ТАСС.



Там добавили, что срок домашнего ареста составит один месяц и 25 суток, по 1 ноября включительно. Молодому человеку на протяжении этого срока запрещено пользоваться интернетом. Также ограничена возможность выходить на улицу. Пользоваться телефоном разрешено только в случае экстренной необходимости.



Стоит отметить, что заседание суда прошло в закрытом режиме по ходатайству представителей Следственного комитета. Адвокат Станислав Ильченко выразил готовность предоставить свою квартиру на срок домашнего ареста.

Напомним, видеоблогер Руслан Соколовский разместил на своем канале в YouTube видеозапись, где он играет в Pokemon Go в екатеринбургском храме и рассуждает о том, что хождение со смартфоном во время службы вряд ли может повлечь уголовную ответственность. Ролик собрал полмиллиона просмотров.



После проверки эксперты обнаружили в нем признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий — Соколовского задержали и арестовали.



3 сентября Соколовскому предъявили обвинение по ст. 148 «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.



6 сентября Кировским районным судом Екатеринбурга он был арестован на два месяца.



Бесплатное приложение Pokemon Go, основанное на технологии «дополненной реальности», было запущено 6 июля. В приложении объединяются цифровой и реальный миры, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.

Суть игры в том, чтобы находить и тренировать покемонов, а затем участвовать в сражениях с карманными монстрами других игроков. Игровой процесс полностью привязан к карте, и во время игры нужно оказываться в различных местах.

