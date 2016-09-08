У инкассаторов украли несколько сумок с деньгами, заявили в банке

Количество похищенных сумок с наличными не называется, в банке уточнили, что в инциденте пострадавших сотрудников банке нет
Представитель «Альфа-банка», чей инкассаторский автомобиль был ограблен сегодня в Москве, подтвердил, что неустановленным лицам удалось похитить несколько инкассаторских сумок с деньгами.
Количество похищенных сумок с наличными и сумма ущерба не называется. В банке уточнили, что в инциденте пострадавших сотрудников банке нет.
«Восьмого сентября в районе улицы Тушинская, дом 13 произошло нападение на инкассаторский автомобиль банка. В результате инцидента никто из сотрудников банка не пострадал»,— цитирует РИА Новости представителя банка. В сообщении уточняется, что грабители подожгли инкассаторский автомобиль, а затем под угрозой оружия похитили сумки с наличными. Вместе с инкассаторским броневиком сгорели два легковых автомобиля.
Ранее «Известия» сообщили, что нападение семерых вооруженных налетчиков на инкассаторов произошло в Москве на улице Вишневой. С места происшествия грабители скрылись на «Жигулях».
В Москве введен план «Перехват».
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