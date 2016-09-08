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Арестованы трое участников стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга

В результате конфликта погибли два человека, семеро получили ранения

Суд арестовал троих участников стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга. Двое фигурантов уголовного дела освобождены.

Среди взятых под стражу — организатор перестрелки Дмитрий Пестриков, передает РЕН ТВ.

Руслан Оглы, Янек Князев и Дмитрий Пестриков («цыган Дмитрий») ближайшие два месяца проведут за решеткой. Расим Григорьев и Игорь Рябов освобождены.

Напомним, неизвестный устроил стрельбу вечером 3 сентября на улице Депутатской в Екатеринбурге. В результате инцидента пострадали девять человек, двое из которых скончались в реанимации. 

С учетом новых обстоятельств следователи переквалифицировали уголовное дело на более тяжелые статьи — «Убийство двух лиц» и «Незаконный оборот оружия».

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Арестованы трое участников стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга

В результате конфликта погибли два человека, семеро получили ранения

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