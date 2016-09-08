Арестованы трое участников стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга

Суд арестовал троих участников стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга. Двое фигурантов уголовного дела освобождены.

Среди взятых под стражу — организатор перестрелки Дмитрий Пестриков, передает РЕН ТВ.



Руслан Оглы, Янек Князев и Дмитрий Пестриков («цыган Дмитрий») ближайшие два месяца проведут за решеткой. Расим Григорьев и Игорь Рябов освобождены.



Напомним, неизвестный устроил стрельбу вечером 3 сентября на улице Депутатской в Екатеринбурге. В результате инцидента пострадали девять человек, двое из которых скончались в реанимации.



С учетом новых обстоятельств следователи переквалифицировали уголовное дело на более тяжелые статьи — «Убийство двух лиц» и «Незаконный оборот оружия».



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