Арестованы трое участников стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга

В результате конфликта погибли два человека, семеро получили ранения
Суд арестовал троих участников стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга. Двое фигурантов уголовного дела освобождены.
Среди взятых под стражу — организатор перестрелки Дмитрий Пестриков, передает РЕН ТВ.
Руслан Оглы, Янек Князев и Дмитрий Пестриков («цыган Дмитрий») ближайшие два месяца проведут за решеткой. Расим Григорьев и Игорь Рябов освобождены.
Напомним, неизвестный устроил стрельбу вечером 3 сентября на улице Депутатской в Екатеринбурге. В результате инцидента пострадали девять человек, двое из которых скончались в реанимации.
С учетом новых обстоятельств следователи переквалифицировали уголовное дело на более тяжелые статьи — «Убийство двух лиц» и «Незаконный оборот оружия».
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