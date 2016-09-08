Найдена точка начала разрушения корпуса российского А321 над Египтом

Специалисты определили точку, с которой началось разрушение корпуса А321, катастрофа которого произошла над Синайским полуостровом в Египте.

Комиссия по расследованию катастрофы российского А321 завершила выкладку всех деталей самолета и определила точку, с которой началось разрушение корпуса. Об этом сообщила пресс-служба министерства гражданской авиации Египта.

Новые данные должны помочь определить причину катастрофы.

Ранее «Известия» писали, что по настоянию Следственного комитета РФ международная комиссия по расследованию террористического акта на борту российского Airbus A321,совершенного в октябре 2015 года,приступила к выкладке фрагментов самолета.

История вопроса

В начале августа египетская армия ликвидировала на Синайском полуострове лидера террористической группировки «Ансар Бейт аль-Макдис» («Сторонники Иерусалима»),которая может быть причастна к теракту на борту российского лайнера Airbus A321.

31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом потерпел крушение самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа». На борту находились 224 человека. Все они погибли. 17 ноября прошлого года Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила, что причиной катастрофы стал теракт.

По данным спецслужб, взрывное устройство в самолет пронес один из работников аэропорта Шарм-эль-Шейха.В результате были приостановлены полеты российских самолетов в Египет.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после теракта.