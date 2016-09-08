Попавший в ДТП BMW в Москве не принадлежит управделами президента

Иномарка — участник автоаварии на Новом Арбате не имеет отношения к этому автопарку
Автомобиль BMW, который попал в аварию на Новом Арбате в Москве, не имеет никакого отношения к обслуживающему ряд высших чиновников государства автотранспортному комбинату управделами президента России.
Принадлежность машины к автопарку управделами президента опровергла «Газете.Ru» пресс-секретарь ведомства Елена Крылова.
Она отказалась от комментариев о ДТП с машиной с номерами АМР.
Ранее «Известия» писали, что на улице Новый Арбат в Москве такси врезалось в автомобиль BMW 7-й серии с номерами АМР. По данным СМИ, попавший в аварию BMW закреплен за помощником президента России Владиславом Сурковым.
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