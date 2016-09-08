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Четверг,
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Главы двух стран условились продолжить активные контакты по различным линиям с целью координации усилий по содействию сирийскому урегулированию

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Сирии.

«Особое внимание было уделено ситуации в Сирии. Условлено продолжить активные контакты по различным линиям с целью координации усилий по содействию сирийскому урегулированию», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Кремля.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Ранее «Известия» писали, что на итоговой пресс-конференции саммита G20 в китайском Ханчжоу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что для разрешения миграционного кризиса на севере Сирии необходимо создать зону безопасности.

Турецкий лидер также сообщил, что на полях саммита предложил президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Бараку Обаме установить бесполетную зону на севере САР.

Эрдоган отметил, что Турция сотрудничает с Россией по урегулированию в сирийском Алеппо. 

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Главы двух стран условились продолжить активные контакты по различным линиям с целью координации усилий по содействию сирийскому урегулированию

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