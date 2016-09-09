Мост в Крым защитят боевые аквалангисты

В Федеральной службе войск Национальной гвардии (ФСВНГ) создается отряд боевых аквалангистов, который займется охраной моста через Керченский пролив от возможных террористических атак и рейдов вражеских диверсантов. Бойцы получат не только самое современное стрелковое оружие, в том числе уникальные автоматы АДС (автомат двухсредный специальный), эффективно поражающие как надводные, так и подводные цели, но и быстроходные катера, а также средства наблюдения, работающие на глубине.

Для подготовки к охранеобъектавысокойтехническойсложностипотребовалисьразработка новой программы подготовки бойцов-аквалангистов и оснащение их специальными средствами разведки, позволяющими находить не только людей, но и взрывные устройства, спрятанные в конструкциях моста.

В Федеральной службе войск Национальной гвардии от детальных комментариев отказались, но отметили, что, согласно п.2 ст.2 Федерального закона «О войсках Национальной гвардии Российской Федерации»,одна из задач гвардии —охрана важных государственных объектов и сооружений на коммуникациях. Ив состав каждого регионального командования Росгвардии входят воинские части по охране важных государственных объектов.

— Керченскиймост —это достаточно сложный объект, со значительным перепадом глубин погружения опорных конструкций —от 16 до 94 м. Поэтому осуществлять его непрерывный мониторинг, скорее всего, будут роботизированные подводные комплексы, а также специальные средства наблюдения, в частности, размещенные на буях, —рассказал«Известиям» инструктор по дайвингу Валерий Мухин. —Боевые же дайверы Росгвардии будут решать силовые задачи: непосредственно бороться с вражескими диверсантами и террористами, разминировать и снимать взрывные устройства. Также пловцы не допустят к Керченскому мосту дайверов-любителей, которых, несомненно. привлечет такое сложное сооружение.

В настоящее время в ФСВНГ есть несколько отрядов боевых аквалангистов, защищающих стратегически важные мосты, гидроэлектростанции. В Северобайкальске действует школа подготовки боевых дайверов Росгвардии, где военнослужащих не только обучают водолазному делу, но и готовят к борьбе с вражескими подводными диверсантами, учат обезвреживать взрывные устройства.

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Боевые дайверы Росгвардии защитят мост в Крым