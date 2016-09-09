Боевые дайверы Росгвардии защитят мост в Крым

В Федеральной службе войск Национальной гвардии (ФСВНГ) создается отряд боевых аквалангистов, который займется охраной моста через Керченский пролив от возможных террористических атак и рейдов вражеских диверсантов. Бойцы получат не только самое современное стрелковое оружие, в том числе уникальные автоматы АДС (автомат двухсредный специальный), эффективно поражающие как надводные, так и подводные цели, но и быстроходные катера, а также средства наблюдения, работающие на глубине.

— В настоящее время формирование воинской части уже практически завершено. Военнослужащие сразу же приступят к охране объектов строительства Керченского моста и продолжат выполнять эту задачу после окончания его строительства, — рассказал «Известиям» информированный источник в российских силовых ведомствах.

Для подготовки к охране объекта высокой технической сложности потребовались разработка новой программы подготовки бойцов-аквалангистов и оснащение их специальными средствами разведки, позволяющими находить не только людей, но и взрывные устройства, спрятанные в конструкциях моста.

— На катерах будут установлены специальные разведывательные комплексы, позволяющие обнаруживать подводные цели и наводить на них боевых пловцов, — рассказал собеседник «Известий». — Сами же аквалангисты будут вооружены специальными автоматами АДС, позволяющими вести прицельный огонь как на суше, так и под водой.

Согласно техническому паспорту длина Крымского моста составит 19 км. Удерживать объект будут 595 опор и более 5 тыс. свай, забитых в воду вертикально либо под определенным углом. Также в конструкцию войдут специальные желоба для кабелей и технические трубопроводы.

В Федеральной службе войск Национальной гвардии от детальных комментариев отказались, но отметили, что, согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона «О войсках Национальной гвардии Российской Федерации», одна из задач гвардии — охрана важных государственных объектов и сооружений на коммуникациях. И в состав каждого регионального командования Росгвардии входят воинские части по охране важных государственных объектов.

— Керченский мост — это достаточно сложный объект, со значительным перепадом глубин погружения опорных конструкций — от 16 до 94 м. Поэтому осуществлять его непрерывный мониторинг, скорее всего, будут роботизированные подводные комплексы, а также специальные средства наблюдения, в частности, размещенные на буях, — рассказал «Известиям» инструктор по дайвингу Валерий Мухин. — Боевые же дайверы Росгвардии будут решать силовые задачи: непосредственно бороться с вражескими диверсантами и террористами, разминировать и снимать взрывные устройства. Также пловцы не допустят к Керченскому мосту дайверов-любителей, которых, несомненно. привлечет такое сложное сооружение.

Еще одной задачей для военных дайверов будет обезвреживание боеприпасов, оставшихся в прибрежных водах со времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время в ФСВНГ есть несколько отрядов боевых аквалангистов, защищающих стратегически важные мосты, гидроэлектростанции. В Северобайкальске действует школа подготовки боевых дайверов Росгвардии, где военнослужащих не только обучают водолазному делу, но и готовят к борьбе с вражескими подводными диверсантами, учат обезвреживать взрывные устройства.

В настоящее время Керченский мост охраняют военнослужащие противодиверсионных отрядов Черноморского флота. В районе строительства постоянно действует оперативная группа из нескольких противодиверсионных катеров «Грачонок», скоростных десантных «Рапторов», а также сводный отряд боевых пловцов-разведчиков и подводных минеров.