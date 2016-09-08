Российская армия «взломает» вражеские беспилотники

Минобороны России испытает новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Шиповник-АЭРО», способный не только заглушить сигнал управления, но и взломать бортовые системы вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Также новинка, разработанная всероссийским научно-исследовательским институтом «Эталон», с точностью до нескольких сантиметров определяет координаты места, откуда ведется управление летающим дроном.

— В настоящее время «Шиповник-АЭРО» включен в перечень перспективных средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, планирующихся к принятию на вооружение, — рассказал «Известиям» представитель российского военного ведомства, знакомый с ситуацией. — Минобороны, изучив проект и результаты заводских испытаний комплекса, подготовило свои замечания, которые направит разработчику. После доработки «Шиповник» будет направлен на испытания военным специалистам. В целом параметры и возможности изделия нас устраивают, и мы рассчитываем получить первые комплексы в ближайшие два-три года.

По словам собеседника «Известий», главное преимущество нового комплекса в том, что он не просто «глушит» мощной помехой вражеский беспилотный летательный аппарат, а, взломав его бортовые системы, может перехватить управление дроном.

Как рассказали «Известиям» специалисты ВНИИ «Эталон», новинка способна выявлять и идентифицировать сигналы управления вражескими беспилотниками в радиусе около 10 км, после чего, исходя из параметров цели, выбирается наиболее подходящий тип помехи. Само оборудование «Шиповника» достаточно компактное и помещается в кузове двухосного грузовика «КамАЗ-4320».

— «Шиповник-АЭРО» может выставлять мощную шумовую помеху, которая просто «заглушит» сигнал управления. Также комплекс может, проанализировав и оценив параметры, исказить сигнал (на сленге специалистов РЭБ — «испортить»), сбив с толку систему управления дроном, — пояснил «Известиям» специалист «Эталона». — Но у «Шиповника» есть и третий режим работы, когда сигнал управления БПЛА перехватывается, дешифруется, после чего комплекс «отрезает» БПЛА от оригинального сигнала и заменяет его своим. После этого можно не только взламывать бортовые системы управления беспилотным летательным аппаратом, но и полностью взять его под контроль.

Можно использовать «Шиповник» и в качестве пассивного средства разведки. Изделие находится на позиции, но не ставит помехи, а следит за сигналами БПЛА и обнаруживает место, где находятся их пункты управления и операторы.

Правда, по словам специалиста Минобороны России, занимающегося организацией борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в настоящее время перехватить сигнал управления можно не у всех типов БПЛА.

— Можно эффективно справиться с различными коммерческими изделиями, в том числе использующими для управления сети Wi-Fi. Не так сложно справиться и с БПЛА, управляемыми по радиоканалам, начиная от миниатюрных RQ-11 Raven и заканчивая достаточно большими израильскими Hermes, американскими RQ-5 и RQ-7, — говорит специалист. — Но вот такие серьезные дроны, как американские MQ-9 Reaper, RQ-4 Global Hawk и RQ-170, управляются по спутниковым каналам связи, а их сигналы очень мощные и отличаются высокой степенью защищенности. Для их взлома требуются очень большие вычислительные мощности.

Как отметил специалист, Reaper и Global Hawk оснащаются специальными системами, непрерывно контролирующими сигнал управления, и в случае обнаружения вмешательства они тут же дают команду на возвращение БПЛА на аэродром.

— «Шиповник-АЭРО» поставит мощную шумовую помеху, которая даже если не заглушит канал управления, то настолько «испортит» сигнал, что однозначно заставит вернуться БПЛА на базу, не выполнив поставленную задачу, — подводит итог собеседник.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, опыт боевых действий в Грузии в августе 2008 года показал, что именно комплексы радиоэлектронной борьбы стали наиболее эффективными средствами в борьбе с БПЛА.

— У вооруженных сил Грузии на момент начала конфликта было несколько десятков различных беспилотников, включая новейшие израильские Hermes 450, которые Тбилиси на начальном этапе боевых действий очень активно использовал для разведки и корректировки артиллерийского огня, — говорит Болтенков. — Но после того как в районе границы был развернут батальон радиоэлектронной борьбы Северо-Кавказского военного округа, полеты грузинских БПЛА фактически прекратились. Как стало известно спустя несколько лет, хотя в составе батальона и не было специальных средств борьбы с беспилотниками, но даже обычные станции, ставящие помехи радиосвязи, достаточно эффективно блокировали каналы управления вражеских БПЛА.