Самолеты дальней разведки проверят на земле

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и А-100 получат новейший мобильный наземный комплекс МНТК ИС производства «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК, входит в «Ростех») для оценки работоспособности и технических характеристик радиолокационной аппаратуры.

Как сообщил «Известиям» главный конструктор МНТК ИС Евгений Рябов, создан уникальный мобильный комплекс радиотехнической аппаратуры, позволяющий прямо на земле имитировать внешнюю тактическую обстановку с десятками летательных аппаратов и наземных целей для проверки радиолокатора воздушного разведчика. Тем самым появилась возможность проверять точность работы радиотехнического комплекса, не поднимая самолет в воздух. Первый такой комплекс прошел испытания на базе «российских АВАКСов» А-50 на аэродроме «Северный» в Иваново.

А-50 и перспективный А-100 — это многофункциональные авиационные комплексы разведки, оповещения и управления средствами Воздушно-космических сил, построенные на базе военно-транспортных самолетов семейства «Ил». Благодаря грибовидной антенне радиолокатора на фюзеляже и компьютерной аппаратуре подобные самолеты выполняют функции воздушного пункта управления, экипаж которого с помощью автоматизированных систем может руководить воздушными силами и наземными комплексами ПВО, выдавать им целеуказания.

Самолет ДРЛО может обнаруживать и сопровождать самолеты противника, в том числе истребители, штурмовики, бомбардировщики. Каждый учебный вылет такого гиганта — сложная операция, связанная с необходимостью использования большого количества вспомогательных летательных аппаратов, создающих внешнюю тактическую обстановку. Как подчеркнул Евгений Рябов, уникальность МНТК ИС состоит в том, что теперь проверить «российский АВАКС» можно, не взлетая с аэродрома и не задействуя для испытаний десятки других самолетов и наземных средств.

— Всё это теперь имитируется прямо на аэродроме базирования, — объяснил «Известиям» конструктор. — Наша аппаратура формирует для самолета внешнюю тактическую обстановку, идентичную реальной, которая фиксируется, обрабатывается и транслируется на наземные пункты управления Воздушно-космических сил. При этом сигналы МНТК ИС могут передаваться с помехами, имитирующими работу систем радиоэлектронного подавления противника.

Внешне новый комплекс проверки самолетов ДРЛО выглядит весьма скромно: фургон с размещенной внутри аппаратурой, а также несколько небольших приемо-передающих антенн на обычных телескопических треногах. По словам специалиста, для проверки АВАКСа МНТК ИС достаточно расположить на удалении нескольких сотен метров, выставить треноги с антеннами и включить аппаратуру. Дальше запускается программа, имитирующая внешнюю тактическую обстановку, и виртуальный полет самолета-разведчика начинается.

— Мы можем сформировать сценарий с несколькими десятками различных воздушных и наземных целей одновременно, — отметил Евгений Рябов. — Это могут быть одиночные и групповые цели, летящие на разных скоростях и с разных направлений. И всё это, как при нормальной работе воздушного локатора, отражается на дисплеях операторов ДРЛО. Кроме того, такой сценарий может быть повторен неоднократно, что позволит повысить достоверность оценки работоспособности РЛС.

В ОПК «Известиям» сообщили, что испытания новейшего радара А-100 начнутся в следующем году. Часть сложной радиотехнической аппаратуры разведчика проходит обкатку в составе оборудования модернизированных А-50У. Для нее используется и наземный комплекс имитаторов и сигналов РЛС и помех МНТК ИС. Предполагается, что кроме работы в интересах самолетов дальнего радиолокационного обнаружения после доработки комплекс может привлекаться для проверки радиолокационной аппаратуры других типов российских самолетов и вертолетов.

Использование МНТК ИС при проведении испытаний радиотехнических комплексов самолетов типа АВАКС позволит существенно сократить количество летных испытаний и удешевить эксплуатацию в войсках.