СМИ, высмеявшие Джонсона за незнание, что такое Алеппо, сами ошиблись

Сайт WikiLeaks обратил внимание на то, что сотрудники американского издания New York Times, которые ранее опубликовали статью про кандидата на пост президента США, лидера Либертарианской партии Гэри Джонсона, не знающего, «что такое Алеппо», сами допустили ошибку, назвав Алеппо столицей Сирии.



На своей странице в социальной сети Twitter, WikiLeaks опубликовал сделанные на сайте исправления. В одной из статей, озаглавленной как «Что такое Алеппо», спрашивает Гэри Джонсон», издание пишет о проведенных исправлениях.



«Ранняя версия прежнего исправления содержит неверную информацию, согласно которой сирийской столицей является Алеппо. Это Дамаск», — пишет издание.

WikiLeaks также отметил, что было и другое исправление, где Алеппо фигурировал как центр запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», а не Ракка.

Ранее «Известия» писали, что кандидат в президенты США от Либертарианской партии Гэри Джонсон попал в неловкую ситуацию во время интервью телеканалу MSNBC.Выяснилось, что политикне знает, что такое Алеппо.

«В случае вашего избрания президентомкак вы поступите с Алеппо?», —спросил журналист.

«Алеппо? Что такое Алеппо?», — недоумевал политик.

