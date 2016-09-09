Президент Южной Кореи обсудила ядерные испытания КНДР с Обамой

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе провела телефонный разговор с американским лидером Бараком Обамой, в ходе которого обсуждалось возможное ядерное испытание в КНДР и ответные меры. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.

Подробности переговоров не раскрываются.

Источник также заявил о том, что Пак Кын Хе намерена сократить время пребывания на саммите в Лаосе и собирается вернуться в Южную Корею сразу после проведения всех необходимых встреч, передает агентство Ренхап.

Ранее президент Южной Кореи выступала с критикой лидера КНДР Ким Чен Ына, называя его действия «маниакальным безумием». Она заявляла о том, что испытания Северной Кореи могут привести страну к еще большей изоляции, усилению международных санкций, а также называла ядерные испытания «путем к саморазрушению».

Напомним, ранее в пятницу около 09.30 по местному времени (03.30 мск) в КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга вскоре после появления этой информации заявили, что КНДР провела очередные ядерные испытания.

При этом, как сообщили южнокорейские военные, мощность взрыва могла составлять 10 килотонн, что почти вдвое превышает январский показатель — 6 килотонн. В случае подтверждения этой информации, ядерные испытания станут самыми крупными за всю историю КНДР.