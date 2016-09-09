СБ ООН проведет экстренное заседание по КНДР 9 сентября

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание после проведения КНДР очередных ядерных испытаний. Об этом сообщил источник в южнокорейских дипломатических кругах.

С просьбой организовать заседание в ООН обратились Южная Корея, Япония и США.

«Южная Корея, США и Япония направили совместный запрос на проведение заседания СБ ООН», — приводит слова собеседника агентство Ренхап.

Ранее в пятницу в 09.30 по местному времени (03.30 мск) в КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Через некоторое время после появления этой информации президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили, что КНДР провела ядерные испытания.

По информации южнокорейских военных, мощность взрыва могла составить 10 килотонн, что почти вдвое превышает январский показатель — 6 килотонн. В случае подтверждения данных, ядерные испытания станут самыми крупными за всю историю КНДР.

