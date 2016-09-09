Шойгу прибыл в Крым на ключевой этап учений «Кавказ-2016»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Крым, где в пятницу пройдет один из ключевых этапов стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Глава военного ведомства лично проинспектирует действия штабов и войск в ходе стратегических учений «Кавказ-2016», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Конашенков также отметил, что на полигоне Опук Южного военного округа (ЮВО) будут отработаны действия межвидовой группировки войск по отражению нападения условного противника. Как уточнил представитель ведомства, в ходе этого этапа будут задействованы все виды и рода войск, привлеченные к учениям.

Крупнейшие стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016» стартовали в Южном военном округе 5 сентября и продлятся до 10 сентября, завершив летний период обучения вооруженных сил. Учения проходят на полигонах округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. В них задействованы около 12,5 тыс. военнослужащих, авиация, боевая техника и корабли.

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