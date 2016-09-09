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Путин назначил детским омбудсменом Анну Кузнецову

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Ранее президент России освободил от этой должности Павла Астахова

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам детей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, «ранее Путин провел в Кремле беседу с Кузнецовой».

Анна Кузнецова — президент благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров», руководитель Ассоциации организаций по защите семьи, глава регионального исполкома ОНФ. Как сообщается на сайте фонда, Кузнецова — мать шестерых детей.

Напомним, ранее в пятницу Владимир Путин освободил от должности детского омбудсмена Павла Астахова. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле исходят из того, что Астахов намерен покинуть свой пост.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Путин назначил детским омбудсменом Анну Кузнецову

Путин назначил детским омбудсменом Анну КузнецовуРанее президент России освободил от этой должности Павла Астахова

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