Путин назначил детским омбудсменом Анну Кузнецову

Ранее президент России освободил от этой должности Павла Астахова
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин своим указом назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам детей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, «ранее Путин провел в Кремле беседу с Кузнецовой».
Анна Кузнецова — президент благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров», руководитель Ассоциации организаций по защите семьи, глава регионального исполкома ОНФ. Как сообщается на сайте фонда, Кузнецова — мать шестерых детей.
Напомним, ранее в пятницу Владимир Путин освободил от должности детского омбудсмена Павла Астахова. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле исходят из того, что Астахов намерен покинуть свой пост.
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