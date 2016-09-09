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Водитель автобуса лишился ног в ДТП на Новокуркинском шоссе. Видео

По предварительной информации, в аварии виноват шофер грузовика, выехавший на встречную полосу движения

Водитель автобуса лишился обеих ног в результате крупного ДТП на Новокуркинском шоссе в Москве с участием восьми автомобилей. По предварительной версии следствия, в аварии с участием восьми транспортных средств виноват водитель грузовика, выехавший на встречную полосу движения и протаранивший автобус.

«Водитель автобуса при столкновении с другим транспортным средством потерял обе ноги в результате травматической ампутации. Другой пострадавший, водитель грузовика, доставлен в больницу», — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение источника.

Водитель автобуса госпитализирован с серьезными травмами в больницу в Химках. «Мосгортранс» окажет ему всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Рейсовые автобусы находились в левом ряду дороги на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора для поворота на улицу Юровская. В этот момент грузовой автомобиль выехал с полосы встречного движения и совершил наезд на стоящие автобусы», — передает сайт НТВ.Ru сообщение пресс-службы. На видеокадрах, которые опубликовал телеканал, видно, насколько серьезные повреждения получил пассажирский автобус.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП на Новокуркинском шоссе, в результате которого шофер грузовика получил серьезные травмы, а водитель автобуса лишился обеих ног.

Напомним, спасатели МЧС с помощью специального оборудования извлекли из грузовика и автобуса двух мужчин, которые были зажаты в салонах транспортных средств.

По информации «Мосгортранса», никто из пассажиров не пострадал в ДТП.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Водитель автобуса лишился ног в ДТП на Новокуркинском шоссе. Видео

По предварительной информации, в аварии виноват шофер грузовика, выехавший на встречную полосу движения

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