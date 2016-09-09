Добычей ограбивших инкассаторов в Москве стали 55 млн рублей

Вооруженное нападение на инкассаторов произошло в Москве в четверг днем, в пятницу, 9 сентября, стала известна примерная сумма похищенных наличных — 55 млн рублей.

Ранее представитель Альфа-банка, чей бронированный автомобиль был ограблен в районе Тушинской улицы, рассказал, что налетчикам удалось похитить несколько инкассаторских сумок.

О сумме ущерба сообщает «РИА Новости». По данным источника агентства, грабителям удалось унести 55 млн рублей. Налетчиков было семеро, с места ограбления злоумышленники скрылись на «Жигулях». Полицейские ввели в Москве план «Перехват», брошенный автомобиль грабителей обнаружили спустя несколько часов.



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