Добычей ограбивших инкассаторов в Москве стали 55 млн рублей

В пятницу стала известна примерная сумма похищенных у инкассаторов наличных
Вооруженное нападение на инкассаторов произошло в Москве в четверг днем, в пятницу, 9 сентября, стала известна примерная сумма похищенных наличных — 55 млн рублей.
Ранее представитель Альфа-банка, чей бронированный автомобиль был ограблен в районе Тушинской улицы, рассказал, что налетчикам удалось похитить несколько инкассаторских сумок.
О сумме ущерба сообщает «РИА Новости». По данным источника агентства, грабителям удалось унести 55 млн рублей. Налетчиков было семеро, с места ограбления злоумышленники скрылись на «Жигулях». Полицейские ввели в Москве план «Перехват», брошенный автомобиль грабителей обнаружили спустя несколько часов.
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