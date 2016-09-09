Новым омбудсменом стала православный психолог Анна Кузнецова

Президент России Владимир Путин в пятницу принял отставку по собственному желанию уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Новым детским омбудсменом глава государства назначил Анну Кузнецову, перед этим Путин провел с ней встречу в Кремле.

Анна Юрьевна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в Пензе. В 2003 году с отличием окончила Пензенский государственный педагогический университет имени Белинского по специальности «психология».

Фото: Анна Кузнецова/ facebook.com

В 2008 году Кузнецова стала учредителем общественной организации «Благовест», в 2010 году по ее инициативе создан фонд по поддержке семьи, материнства и детства «Покров», который пропагандирует традиционные семейные ценности. В 2011 году фонд открыл «Службу доверия для беременных», которая оказывает женщинам психологическую и юридическую помощь.

С 2014 года Кузнецова является членом «Общероссийского народного фронта» в Пензе, в настоящее время — руководитель регионального исполкома ОНФ. С мая 2014 года — председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» в Пензе. С августа 2014 года — председатель комиссии по межконфессиональному взаимодействию и благотворительности в Общественной палате Пензенской области. В 2015 году по инициативе Кузнецовой была создана Ассоциация организаций по защите семьи.



34-летняя Кузнецова замужем за священником Алексеем Кузнецовым, в семье шестеро детей — две дочери и четыре сына.



Павел Астахов прокомментировал назначение Кузнецовой в своем Instagram и пожелал ей Божьей помощи.

Анна Кузнецова назначена Уполномоченным при Президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор Президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей Помощи Божьей на этом сложном поприще! Фото опубликовано Павел Астахов (@rfdeti) Сен 9 2016 в 12:39 PDT

«Это очень достойный человек, и очень мудрый выбор президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей помощи Божьей на этом сложном поприще!» — написал Астахов.

Ранее стало известно, что он покинет пост омбудсмена после высказывания о трагедии в детском лагере на Сямозере. Позже пресс-секретарь президента подтвердил журналистам, что омбудсмен, вернувшись из отпуска, покинет свой пост.

Серьезные претензии к Павлу Астахову возникли после трагедии в лагере на Сямозере. Общественность возмутил его некорректный вопрос выжившей девочке.

Фото: ren.tv

Напомним, что 23 июня СМИ распространили кадры, на которых уполномоченный по правам ребенка общается с детьми, выжившими после трагедии в Карелии. Вопрос: «Ну че, как вы поплавали?», обращенный к выжившей девочке, вызвал возмущение многих. Сам Астахов объяснял, что кадры вырваны из контекста, а говорил он, следуя советам психологов.

Главврач детской больницы имени Башляевой подтвердил, что беседа Астахова с детьми полностью отвечала рекомендациям психологов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал высказывание Астахова, отметив, что омбудсмен, скорее всего, использовал «неловкую фигуру речи», которую не стоит расценивать как «намеренный сарказм».

Вскоре на сайте Change.org появилась петиция с призывом отправить Павла Астахова в отставку, а СМИ начали распространять подробную биографию детского омбудсмена и подборки его неосторожных высказываний.

Таковых было действительно немало — от «сморщенных женщин», за что Астахов даже получил премию «сексист года», до «премии Дарвина», которая, по его словам, плачет по 13-летней девочке, покусанной тигром. Последняя речь, вызвавшая пересуды, была комментарием по поводу петиции. Уполномоченный заявил, что не собирается в отставку, и сказал, что петицию подписывают украинцы и боты.

Павел Астахов родился в Москве в 1966 году. После службы по призыву в погранвойсках КГБ поступил в Высшую школу КГБ СССР, которую окончил в 1991 году. С начала 1990-х вел адвокатскую деятельность. В 2004 году создал «Коллегию адвокатов Павла Астахова».

Представлял интересы Юрия Лужкова, Владимира Гусинского, Юрия Буданова, Евгения Киселева, Сергея Доренко, Михаила Леонтьева, Сергея Степашина, Дарьи Донцовой и многих других известных людей. В 2008 году вошел в состав Общественной палаты. 30 декабря 2009 года назначен уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Вел ряд передач на телевидении и радио. Автор многих книг, в том числе романов «Рейдер» (экранизирован), «Мэр» и др.