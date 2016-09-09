Муж омбудсмена Кузнецовой: «Предложение ей поступило еще летом»

Президент России Владимир Путин в пятницу принял отставку уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Этот пост, как ранее писали «Известия», заняла президент пензенского благотворительного фонда «Покров», мать шестерых детей Анна Кузнецова. О том, что это событие означает для ее семьи и каким должен быть детский омбудсмен, корреспонденту «Известий» Наталии Беришвили рассказал муж Анны Кузнецовой, настоятель храма Воскресения Христова села Уварово Пензенской области Алексей Кузнецов.



— Насколько для вас было неожиданным и важным назначение Анны Юрьевны на пост омбудсмена? Как вы к этому относитесь?

— Мы ждали и надеялись, поскольку предложение ей поступило еще летом. Для нас это прежде всего большая ответственность перед обществом и детьми, которым нужна помощь. Отношусь к назначению положительно, поскольку во всем ее поддерживаю.

— Были какие-то сомнения?

— Вы знаете, эта должность — то, чем она занималась всю жизнь. Спасение детских жизней — это смысл ее жизни.

Фото: facebook.com

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— Ваша жена продолжит заниматься благотворительным фондом «Покров»?

— Безусловно.

— Как вы думаете, какова первоочередная задача, которая стоит сейчас перед детским омбудсменом? И как вы оцениваете работу предшественника Анны Юрьевны?

— По поводу задач лучше ее спросите. А оценивать Павла Астахова, думаю, с мой стороны будет нехорошо, поскольку «не судите, да не судимы будете». Я думаю, любой человек, каким бы он ни был, стремится что-то хорошее на своей должности сделать. Но бывают и ошибки, как же без них. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

— Ваша семья будет жить в Пензе или собираетесь переехать в Москву?

— Скорее всего, переедем — а как по-другому? Конечно, сложно столько детей поднять, но мы справимся.

— У вас две дочери и четыре сына — кто с ними будет сидеть в Москве?

— Пока не могу вам сказать.

— Вы уже решили, где будете служить?

— Пока нет. Но думаю, где-нибудь буду точно. Я люблю людей простых, деревенских. Но и в городе тоже справлюсь.

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