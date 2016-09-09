Во Флориде из-за взрыва батареи смартфона Galaxy Note 7 сгорел джип

Внедорожник был оставлен в гараже с включенными двигателем, кондиционером и с телефоном на подзарядке
Во Флориде из-за взрыва аккумулятора смартфона Galaxy Note 7 сгорел внедорожник. Инцидент произошел 5 сентября в городе Сент-Питерсберг.
Натан и Лидия Дорначер оставили свой автомобиль в гараже с включенными двигателем и кондиционером. В салоне авто находился и сотовый телефон южно-корейской марки Samsung, который был на подзарядке.
Хозяин авто хотел съездить еще в один магазин, поэтому оставил кондиционер включенным, чтоб в салоне было не жарко, пишет сайт «Комсомольской правды».
Вернувшись спустя какое-то время, они обнаружили охваченный огнем внедорожник. После пожара машина не подлежит восстановлению. Судя по фотографиям, которые Дорначеры разместили на своей странице в Facebook, смартфон превратился в груду пепла, уцелели лишь некоторые алюминиевые детали.
Южнокорейская компания Samsung Electronics 2 сентября объявила о решении приостановить продажи Galaxy Note 7 после нескольких случаев возгорания их аккумуляторов.
«Известия» ранее сообщали, что Росстандарт проверяет информацию о риске взрыва батарей смартфонов Samsung Galaxy Note 7.
Отметим, смартфоны Samsung Galaxy Note 7 в России еще не продаются.
Читайте также:
Росстандарт проверит информацию о взрывоопасных смартфонах Samsung
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.