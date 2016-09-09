Во Флориде из-за взрыва батареи смартфона Galaxy Note 7 сгорел джип

Во Флориде из-за взрыва аккумулятора смартфона Galaxy Note 7 сгорел внедорожник. Инцидент произошел 5 сентября в городе Сент-Питерсберг.



Натан и Лидия Дорначер оставили свой автомобиль в гараже с включенными двигателем и кондиционером. В салоне авто находился и сотовый телефон южно-корейской марки Samsung, который был на подзарядке.



Хозяин авто хотел съездить еще в один магазин, поэтому оставил кондиционер включенным, чтоб в салоне было не жарко, пишет сайт «Комсомольской правды».

Вернувшись спустя какое-то время, они обнаружили охваченный огнем внедорожник. После пожара машина не подлежит восстановлению. Судя по фотографиям, которые Дорначеры разместили на своей странице в Facebook, смартфон превратился в груду пепла, уцелели лишь некоторые алюминиевые детали.

Южнокорейская компания Samsung Electronics 2 сентября объявила о решении приостановить продажи Galaxy Note 7 после нескольких случаев возгорания их аккумуляторов.



«Известия» ранее сообщали, что Росстандарт проверяет информацию о риске взрыва батарей смартфонов Samsung Galaxy Note 7.



Отметим, смартфоны Samsung Galaxy Note 7 в России еще не продаются.

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