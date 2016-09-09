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Епифанова: Анна Кузнецова — профессионал в вопросах защиты семьи

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей прокомментировала назначение на пост нового уполномоченного по правам ребенка

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова прокомментировала назначение на пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Рада, что наконец эта ситуация стала определенной. Лично я готова работать с любым человеком, добросовестно и профессионально выполняющим свою работу. Безусловно, Анна Кузнецова — хороший преемник на посту уполномоченного по правам ребенка. Она — профессионал в вопросах защиты семьи и многодетная мать, которая на собственном опыте знает, как работать с детьми», — заявила Епифанова «Известиям».

Напомним, 9 сентября президент России Владимир Путин принял отставку Павла Астахова с поста детского омбудсмена и назначил на эту должность 34-летнюю Анну Кузнецову — президента благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров».

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Епифанова: Анна Кузнецова — профессионал в вопросах защиты семьи

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей прокомментировала назначение на пост нового уполномоченного по правам ребенка

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