Анна Кузнецова приехала на встречу с Владимиром Путиным на метро

Новый детский омбудсмен предпочитает общественный транспорт
Новый детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова приехала на встречу с главой России Владимиром Путиным на метро.
Анна Кузнецова предпочитает передвигаться на общественном транспорте, является безотказным и скромным человеком, пишет портал tsargrad.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.
Фото: Анна Кузнецова/ facebook.com
Новым уполномоченным по правам ребенка при президенте России стала Анна Кузнецова. Перед назначением Путин провел с ней встречу в Кремле.
34-летняя Анна Кузнецова по своим политическим предпочтениям — монархистка, а по вероисповеданию — православная, пишет «Ридус». Она замужем за священником и воспитывает шестерых детей.
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