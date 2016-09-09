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Анна Кузнецова приехала на встречу с Владимиром Путиным на метро

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Новый детский омбудсмен предпочитает общественный транспорт

Новый детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова приехала на встречу с главой России Владимиром Путиным на метро.

Анна Кузнецова предпочитает передвигаться на общественном транспорте, является безотказным и скромным человеком, пишет портал tsargrad.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова.

Фото: Анна Кузнецова/ facebook.com

Новым уполномоченным по правам ребенка при президенте России стала Анна Кузнецова. Перед назначением Путин провел с ней встречу в Кремле.

34-летняя Анна Кузнецова по своим политическим предпочтениям — монархистка, а по вероисповеданию — православная, пишет «Ридус». Она замужем за священником и воспитывает шестерых детей.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Анна Кузнецова приехала на встречу с Владимиром Путиным на метро

Новый детский омбудсмен предпочитает общественный транспорт

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