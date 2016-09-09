Украинский «Антонов» не выполняет обязательств по «Русланам»

В Минпромторге России заявили, что украинское госпредприятие «Антонов» не выполняет своих обязательств по поддержанию летной годности транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» и поэтому в ведомстве вынуждены самостоятельно искать решение этой проблемы.



«Несмотря на заявления ГП «Антонов» о поддержании сертификата типа, практические работы в этом направлении у российских эксплуатантов приостановлены. В связи с этим мы вынуждены самостоятельно искать решение этой проблемы», — сообщили «РИА Новости» в Минпромторге.

Ранее власти Украины грозились запретить все международные полеты самолетов «Руслан», которые принадлежат России, в том случае если в РФ откажутся от украинского обслуживания этих воздушных судов.

«Антонов» — производитель «Руслана», держатель сертификата типа на это воздушное судно. В соответствии с авиационными правилами держатель сертификата обязан обеспечивать непрерывность его действия и авторское сопровождение в процессе производства, эксплуатации и ремонта авиационной техники.



Ранее «Известия» сообщали, что Украине будет крайне сложно помешать России использовать самолеты «Ан» для международных перелетов, несмотря на соответствующие угрозы, прозвучавшие в среду со стороны президента украинского госпредприятия «Антонов» Александра Коцюбы. По мнению экспертов, у России есть не менее веские контраргументы для взаимного запрета для полетов «Ан» на Украине.

