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Пятница,
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Белоруса, вынесшего флаг РФ в Рио, предлагают наградить орденом Дружбы

Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org

На сайте Change.org появилась петиция c предложением о награждении орденом Дружбы представителя белорусской паралимпийской делегации Андрея Фомочкина, который пронес флаг РФ по стадиону «Маракана» во время церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

«Предлагаю наградить орденом Дружбы Андрея Фомочкина, который не побоялся санкций, отстранения и пронес флаг России на Паралимпиаде», — говорится в сообщении.

В петиции отмечается, что этим поступком белорусы проявили себя как настоящий братский народ.

Автором обращения стал житель Санкт-Петербурга Дмитрий Лукиенко.

На данный момент под петицией подписались более 39 тыс. человек.

Стоит отметить, что это не единственная петиция, которая призывает наградить Фомочкина орденом Дружбы. Подобных обращений зарегистрировано еще минимум четыре. Кроме того, авторы петиций призывают дать белорусу звание Героя России, гражданство РФ и подарить ему BMW X6.

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    Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

    Белоруса, вынесшего флаг РФ в Рио, предлагают наградить орденом Дружбы

    Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org

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